Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
1.8 C
London
type here...
Subscribe
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472 zwischen Marktoberdorf und Schongau sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich. | Foto: Nikolas Schäfers
Polizeimeldungen BayernBildergalerienNewsletter
1 Min.Lesezeit

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472 zwischen Marktoberdorf und Schongau sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich. Die Bundesstraße war über fünf Stunden komplett gesperrt. Mehrere Feuerwehren und ein Gutachter waren im Einsatz.

Nach ersten Informationen der Polizei Schongau waren zwei Fahrzeuge am frühen Abend in Richtung Schongau unterwegs, ein weiteres in Gegenrichtung. Auf Höhe von Ingenried kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem Hyundai Tucson. Die Wucht des Aufpralls war enorm – beide Fahrzeuge wurden stark deformiert.

Im VW Passat wurde ein 35-jähriger Fahrer lebensgefährlich eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn mit schwerem Gerät befreien. Auch im Hyundai wurden vier Insassen im Alter von 64, 74, 76 und 63 Jahren eingeschlossen und schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Kurz nach dem Crash ereignete sich ein weiterer Zusammenstoß: Ein in Richtung Schongau fahrender Pritschenwagen bemerkte die Unfallstelle zu spät und fuhr frontal in das Heck des Hyundai. Dabei wurden der 37-jährige Fahrer und sein 45-jähriger Beifahrer verletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Sachverständiger war mehrere Stunden damit beschäftigt, Spuren zu sichern und den Ablauf zu rekonstruieren.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Die B472 blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme über fünf Stunden voll gesperrt.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...
Polizei & Co

Falsche Wasserableser stehlen in Wohnungen in Augsburgs Innenstadt und Göggingen

0
Augsburg - Am heutigen Donnerstag, dem 04. Dezember 2025,...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel