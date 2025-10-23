Newsletter
Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich auf einem Parkplatz am Europakanal in Erlangen ein Vorfall, bei dem ein 29-jähriger Mann mit einer Schreckschusspistole verletzt wurde. Der Tatverdächtige, ein 60-jähriger Mann, wurde kurze Zeit später von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen.

Konflikt eskaliert am Europakanal

Der 29-jährige Rumäne war gegen 10:00 Uhr mit seinem Kleinkind unterwegs, als er von dem 60-jährigen deutsch-kasachischen Staatsbürger angesprochen wurde. Nachdem der ältere Mann offenbar Äußerungen zum Russland-Ukraine-Konflikt machte, zog er eine Schreckschusspistole und schoss auf das Gesicht des Jüngeren. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

Nach der Tat flüchtete der 60-Jährige in seine nahegelegene Wohnung, wo er später vom SEK festgenommen wurde. Bei der Festnahme zog sich der Tatverdächtige ebenfalls leichte Verletzungen zu, die medizinisch versorgt wurden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der 60-Jährige steht unter dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Aufgrund eines möglichen politischen Hintergrunds führt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

