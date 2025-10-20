Schreckschusspistole am Münchner Ostbahnhof: Polizei nimmt alkoholisierten Mann fest

Ein aufmerksamer Bürger informierte am Sonntagabend, den 19. Oktober, die Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof über einen möglichen Waffenträger. Dank des schnellen Eingreifens der Beamten konnte die Lage rasch entschärft werden.

Einsatz am Busbahnhof

Gegen 21:35 Uhr wandte sich der Hinweisgeber direkt vor dem Polizeirevier am Ostbahnhof an eine Streife der Bundespolizei. Er berichtete, eine Person gesehen zu haben, die eine Pistole sichtbar am hinteren Hosenbund trug. Sofort leiteten die Beamten die Fahndung ein und forderten Unterstützung an. Nur wenige Minuten später stießen sie am Busbahnhof auf einen Mann, der der Beschreibung entsprach. Die Polizei stellte die augenscheinlich echte Waffe sicher.

Ermittlungen und Sicherstellungen

Der Verdächtige, ein 42-jähriger kroatischer Staatsbürger aus München, trug eine Schreckschusspistole samt Munition in einem Holster bei sich. Auf dem Polizeirevier stellte sich heraus, dass der Mann im Besitz eines Kleinen Waffenscheins war, welcher für das Führen dieser Waffe nötig ist. Aufgrund eines Atemalkoholwerts von 1,22 Promille wurde die Pistole jedoch präventiv sichergestellt und die zuständige Waffenbehörde informiert.

Weitere Verstöße

Zusätzlich führte der Mann ein Einhandmesser mit sich, was als Verstoß gegen das Waffengesetz gewertet wurde. Auch dieses Messer wurde von der Polizei sichergestellt, um weitere Gefahren zu verhindern.