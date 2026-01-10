Schreckschusswaffe bei Streit in Augsburg sichergestellt: 27-Jähriger festgenommen

Augsburg (ots) Oberhausen – Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich ein bedeutender Polizeieinsatz in der Sallingerstraße / Ulmer Straße in Oberhausen. Die Polizei stellte dabei eine Schreckschusswaffe sicher.

Streit eskaliert und Schuss abgegeben

Nach vorliegenden Informationen kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen Mann und einer Personengruppe. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung feuerte der 27-Jährige scheinbar einen Schuss ab und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Polizeieinsatz und Festnahme

Die Polizei reagierte umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften und nahm den 27-Jährigen in der näheren Umgebung vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Schreckschusswaffe und stellten sie sicher.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 27-jährigen Mazedonier.