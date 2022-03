Schröder-Freund Maschmeyer über Schröder-Freund Putin: „Politiker haben geschlafen“

Der Investor Carsten Maschmeyer lehnt aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Krieg Russlands mit der Ukraine eine dauerhafte Zusammenarbeit mit russischen Investoren, Gründern und Unternehmern ab.

„Wir werden keine russischen Investoren in unsere Startup-Fonds aufnehmen und auch in keine Startups investieren, an denen russische Investoren beteiligt sind“, sagte Maschmeyer im Gespräch mit RTL/ntv. Das sei im Einzelfall sicher ungerecht. Es sei aber schwer zu durchschauen, „wer mit wem verwandt ist und wer mit wem sympathisiert“, so Maschmeyer.

Maschmeyer, der als enger Freund des früheren Bundeskanzlers und Putin-Vertrauten Gerhard Schröder gilt, warnt in dem Gespräch auch vor der Unberechenbarkeit Putins: „Ich glaube, dass die westlichen Politiker naiv waren und ein bisschen geschlafen haben, wenn sie gedacht haben, sie können diesen Menschen einschätzen.“