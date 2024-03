Schubert will Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte streichen

Zum Frauentag am 8. März fordert die Linke die Bundesregierung dazu auf, Tampons und Binden in öffentlichen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung zu stellen und die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zu streichen. „Hygieneartikel müssen für alle Frauen und Mädchen bezahlbar sein“, sagte Linken-Bundesgeschäftsführerin Katina Schubert dem „Stern“.

Katina Schubert (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Großbritannien habe die Steuer auf diese Produkte komplett gestrichen. „Deutschland muss diesem Beispiel folgen, damit hier niemand versuchen muss, länger mit Tampons auszukommen und so Infektionen riskiert“, sagte Schubert.

Außerdem spricht sich die Linken-Politikerin dafür aus, dass ähnlich wie in Schottland auch in Deutschland alle Schulen und öffentlichen Einrichtungen dazu verpflichtet werden, kostenlos Periodenprodukte zur Verfügung zu stellen. „Das gibt Frauen und Mädchen mehr Sicherheit im Alltag und hilft gerade Betroffenen mit geringen Einkommen weiter“, so die Linken-Politikerin. Umfragen zeigten, dass sich 80 Prozent der Mädchen und Frauen kostenlose Tampons und Binden in öffentlichen Gebäuden wünschen. „Diese Zahlen müssen ein Weckruf sein für die Bundesregierung, hier endlich Abhilfe zu schaffen.“