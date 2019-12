Die Kriminalpolizei Dillingen führt derzeit umfangreiche Ermittlungen wegen mehrerer Fälle im Deliktsbereich der Internetkriminalität zum Schaden von Schülern der Nördlinger Realschule durch.

Bei den fünf geschädigten Schülern handelt es sich um Mädchen und Jungen der achten Jahrgangsstufe. Den zum Teil minderjährigen Schülern wurden über soziale Medien zunächst Links zu pornografischen Seiten aber auch Bilder mit pornografischem Inhalt übermittelt. Außerdem fand eine Belästigung durch zahlreiche Callcenter-Anrufe statt. Weiter erhielten sie Mails mit Drohungen unterschiedlicher Art. Seit Anfang November wurden dann auch Bestellungen auf die Namen der Schüler getätigt. Es wurden Handy- und Festnetzverträge abgeschlossen und auch Reisen gebucht. Dazu benutzte der bislang unbekannte Täter jeweils die Schul-Emailadressen der Schüler. Ein Sachschaden ist bislang jedoch nicht entstanden.

Kripo stellt Datenträger bei Tatverdächtigem fest

Am vergangenen Freitag erschien in den Medien eine offensichtlich unwahre Todesanzeige betreffend einem Schüler einer Nördlinger Schule. Deswegen wurden seitens der Kripo Dillingen Ermittlungen zur Feststellung des Anzeigenaufgebers geführt. Zwischenzeitlich wurde gegen einen Tatverdächtigen ein Durchsuchungsbeschluss seitens der Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkt, der noch am Freitagnachmittag vollzogen wurde.

Hierbei konnten zahlreiche Medienträger sichergestellt werden, die derzeit mit Hochdruck ausgewertet werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-jährigen Schüler aus der betreffenden Schule. Dieser wurde bereits am vergangenen Freitag im Beisein seiner Eltern zu den Vorwürfen befragt, streitet eine Beteiligung aber ab.

14-Jähriger räumt Taten ein

Im Rahmen einer weiteren Vernehmungen gestern Mittag bei der Kripo Dillingen hat der 14-Jährige zwischenzeitlich die ihm zur Last gelegten Taten größtenteils eingeräumt. Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex dauern jedoch noch an, insbesondere was die Motivlage betrifft, die nach jetzigen Erkenntnissen aber wohl eher im Persönlichkeitsbild des offenbar IT-affinen Jugendlichen zu suchen ist. Darüber hinausgehende Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht publiziert werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.