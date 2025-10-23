Newsletter
Schüler in Ingolstadt verletzt: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ingolstadt, 23.10.2025 – In einem Gymnasium in Ingolstadt kam es gestern zu einem Vorfall zwischen zwei Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren. Dabei erlitt der jüngere Schüler eine Schnittwunde am Arm.

Ermittlungen gegen 15-jährigen Schüler

Aktuellen Ermittlungen zufolge wurde gegen den 15-jährigen Schüler ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der mutmaßliche Täter nach Hause zurückkehren.

Diskrepanzen als Hintergrund

Zu den Gründen für die bereits länger schwelenden Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung genommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

