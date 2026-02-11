Schüler wirft Stuhl aus Schulfenster: Polizei sucht wichtige Zeugin in Nürnberg

Am Mittwochmorgen, dem 04. Februar 2026, ereignete sich ein Vorfall in Nürnberg, bei dem ein Schüler einen Stuhl aus dem dritten Stock seiner Schule warf. Beinahe hätte der Stuhl eine Passantin getroffen, die auf dem Gehweg lief. Die Polizei sucht nun nach dieser Frau und bittet um Hinweise.

Stuhlwurf durch Schüler in Nürnberg

Ein 16-jähriger Schüler warf gegen 09:45 Uhr einen Stuhl aus einem Fenster der Mittelschule in der Scharrerstraße. Zeugen berichteten, dass sich zu diesem Zeitpunkt eine unbekannte Frau an den Fahrradständern vor der Schule befand. Der Stuhl landete knapp neben ihr auf dem Gehweg.

Polizei sucht wichtige Zeugin

Trotz intensiver Bemühungen konnte die Nürnberger Kriminalpolizei die gesuchte Frau bislang nicht ausfindig machen. Die Polizei ruft nun Zeugen auf, sich zu melden. Besonders wird die Frau gebeten, die sich zur Tatzeit am Fahrradständer aufhielt, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.