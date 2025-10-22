Schülerstreit in Ingolstadt: 14-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

INGOLSTADT, 22.10.2025 – Am frühen Nachmittag kam es zu einem Vorfall an einem Gymnasium in der Maximilianstraße, bei dem zwei Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren in eine Auseinandersetzung gerieten.

Schnittverletzung als Folge der Streitigkeit

Während des Streits zog sich der jüngere Schüler eine Schnittverletzung am Arm zu, die medizinisch versorgt werden musste.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Die Polizeiinspektion Ingolstadt war mit starken Kräften vor Ort. Der mutmaßliche Täter konnte direkt auf dem Schulgelände festgenommen werden.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Aktuell untersucht die Polizei die Hintergründe und genauen Umstände des Vorfalls. Über weitere Entwicklungen wird berichtet.