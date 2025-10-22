Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Schülerstreit in Ingolstadt: 14-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schülerstreit in Ingolstadt: 14-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

INGOLSTADT, 22.10.2025 – Am frühen Nachmittag kam es zu einem Vorfall an einem Gymnasium in der Maximilianstraße, bei dem zwei Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren in eine Auseinandersetzung gerieten.

Schnittverletzung als Folge der Streitigkeit

Während des Streits zog sich der jüngere Schüler eine Schnittverletzung am Arm zu, die medizinisch versorgt werden musste.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Die Polizeiinspektion Ingolstadt war mit starken Kräften vor Ort. Der mutmaßliche Täter konnte direkt auf dem Schulgelände festgenommen werden.

Ermittlungen zu den Hintergründen laufen

Aktuell untersucht die Polizei die Hintergründe und genauen Umstände des Vorfalls. Über weitere Entwicklungen wird berichtet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

0
Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober)...

Neueste Artikel