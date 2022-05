Schüsse an Schule in Bremerhaven – Mindestens ein Schwerverletzter

An einer Schule in Bremerhaven sind am Donnerstag offenbar Schüsse gefallen. Mindestens ein Mensch sei dabei schwer verletzt worden, teilten die Behörden am Vormittag mit. Er soll demnach in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Die örtliche Polizei sprach von einem „größeren Polizeieinsatz“ in der Bremerhavener Innenstadt. Weitere Details sollen erst später bekannt gegeben werden. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter offenbar festnehmen.

Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.