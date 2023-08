Schüsse im Unterallgäu – Polizei verhaftet Tatverdächtigen in Fürstenfeldbruck fest

Heute Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurden der Polizeieinsatzzentrale in Kempten mehrere Schussgeräusche in Amberg (Lkr. Unterallgäu) mitgeteilt.

Nach ersten Hinweise habe eine männliche Person mehrfach in die Luft geschossen. Personen wurden nicht bedroht und nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, da Beamte am Ort der Schussabgabe entsprechende Hülsen fanden. Der mutmaßliche Tatverdächtige soll im weiteren Verlauf am Bahnhof in Buchloe gesehen worden sein.

Aufgrund dessen überprüften die Einsatzkräfte den Bahnhofsbereich und den Zugverkehr. Betroffen waren die Regionalbahn von Buchloe nach Kaufering (Kontrollort Buchloe), der Regionalexpress von Buchloe nach Kempten (Kontrollort Günzach) und der Regionalexpress von Buchloe nach Lindau (Kontrollort Mindelheim). Die Absuche aller Züge verlief negativ. Diese konnten ihre Fahrt zwischenzeitlich fortsetzen. Wieviele Fahrgäste von den polizeilichen Maßnahmen betroffen waren, ist im Moment nicht bekannt.

Rund drei Dutzend Streifen waren in den Einsatz eingebunden. Eine Vielzahl davon fahndet weiter intensiv nach der unbekannten männlichen Person.

In enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in Fürstenfeldbruck fest.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann. Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen ihn gegen 17:45 Uhr auf offener Straße in Fürstenfeldbruck fest, nachdem der Einsatzzentrale in Ingolstadt dort ein Streit gemeldet wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Mann für die Schussabgabe in Amberg verantwortlich.

Bei seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige eine PTB-Waffe (sogenannte „Schreckschusswaffe“) und ein Pfefferspray bei sich. Eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis für die Waffe konnte er nicht vorweisen. Eine Durchsuchung der Wohnung noch in den Abendstunden erbrachte keine Hinweise auf weitere Waffen.

Die ermittelnden Polizeibeamten werfen dem Tatverdächtigen derzeit einen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Bedrohungen in Amberg und Fürstenfeldbruck vor. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Motiv dauern noch an. Er machte gegenüber der Polizei keine Angaben zur Sache.

Da der Mann einschlägig wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist und derzeit unter Bewährung steht, wird er im Laufe des morgigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.