Mittwoch, November 26, 2025
Schüsse auf zwei Nationalgardisten in Washington

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden.

US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Tier, das die beiden Nationalgardisten angeschossen hat – beide lebensgefährlich verletzt und nun in zwei verschiedenen Krankenhäusern -, ist ebenfalls schwer verletzt, und wird einen hohen Preis dafür zahlen”, schrieb US-Präsident Donald Trump in einer schriftlichen Mitteilung.

Der Vorfall soll sich in der Nähe des Weißen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das Weiße Haus erhöhte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

