Schütze feuert auf Menschen in Park: Zwei Tote und vier Verletzte in Louisville

Zweite Tragödie in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky innerhalb einer Woche: Ein Unbekannter hat am Samstagabend auf Besucher in einem Park geschossen und zwei Menschen getötet. Hunderte Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt im Chickasaw Park auf. Erst am Montag hatte ein 25-Jähriger in einer Bank in Louisville fünf Menschen erschossen.