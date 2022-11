Seit einem Monat muss der 73-Jährige um seine Freiheit bangen, jetzt passiert das, womit einige in diesen schwierigen Zeiten wohl nicht gerechnet haben. Mit tosendem Applaus wird der Starkoch am Abend des 03. Novembers 2022 in „Schuhbecks teatro“ auf der Bühne empfangen – ein spektakuläreres Ende hätte man sich nicht denken können.