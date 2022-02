Schulen in NRW bleiben am Donnerstag wegen Orkan-Warnung zu

Wegen aktueller Unwetter-Warnungen bleiben die Schulen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag geschlossen. Das kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf an. Mit Blick auf Kleinkinder bat die Landesregierung die Eltern, ihre Kinder am Donnerstag nicht in die Kita zu bringen.

Abgeschlossenes Schultor, über dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst deutschlandweit vor orkanartigen Böen und Orkanböen, teils in Verbindung mit Gewittern, gewarnt. Die Warnungen gelten zunächst bis Donnerstag um 18 Uhr. Eine „ausgewachsene Unwetterlage“ in Deutschland wird laut DWD bis zum Samstag erwartet.