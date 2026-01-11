Schulen in NRW bleiben am Montag wegen Glättegefahr geschlossen

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen findet am Montag kein Präsenzunterricht statt.

Kinder in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Grund sei eine amtliche landesweite Vorabwarnung des Deutschen Wetterdienstes, teilte das NRW-Schulministerium am Sonntag mit. Demnach wird für den Montagmorgen überall im Bundesland Regen erwartet, der aufgrund der niedrigen Temperaturen auf Straßen und Böden gefrieren und flächendeckend Glätte verursachen wird.

Die Gesundheit und Sicherheit der Schüler habe oberste Priorität, sagte Schulministerin Dorothee Feller. “Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.” Die Entscheidung zur Aussetzung des Präsenzunterrichts sei bereits auf der Grundlage der landesweiten Vorabwarnung getroffen worden, damit man die Schulen, Eltern und Kinder so früh wie möglich informieren konnte. Mit einer endgültigen amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ist erst spät am Sonntag zu rechnen.

Die Regelungen für den Unterricht basieren auf dem Erlass “Regelungen zu schulischen Maßnahmen bei Unwetterwarnungen und extremen Wetterereignissen”. Schüler, die trotz der Anordnung zum ausfallenden Präsenzunterricht in die Schulen kommen, sollen dort eine “angemessene Betreuung” erhalten.