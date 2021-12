Schulklasse in Umkleidekabine – Mann onaniert am Augsburger Hallenbad

Am gestrigen Dienstag (14.12.2021) gegen 10:00 Uhr kam es am Hallenbad in der Schwimmschulstraße zu einer exhibitionistischen Handlung.

Der bislang unbekannte Täter blickte in Richtung der Umkleidekabinen des Bades und onanierte dabei. In der Umkleide befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Schulklasse. Die sofortige Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

