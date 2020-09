Schulstart erfordert Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie

„Schulen und Kitas sind nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch wichtige soziale Orte. Ziel muss es deshalb sein, zum Schulstart zu einem verlässlichen Schul- und Kitabetrieb zurückzufinden, der den Infektionsschutz und das Recht auf Bildung in Einklang bringt“, sagt Bürgermeisterin Martina Wild,Referentin für Bildung und Migration. Vor diesem Hintergrund gelten für den Schulstart bestimmte Rahmenbedingungen.

Maskenpflicht

In den ersten beiden Unterrichtswochen (7. bis 18. September) müssen alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen – auch im Unterricht. Davon ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der

Jahrgangsstufen 1 bis 4 – einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen – sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum eingenommen haben. Ziel ist es, das

Infektionsrisiko durch Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer so weit wie möglich zu minimieren. Während die allgemeine Maskenpflicht auf dem Schulgelände weiter besteht, hängt die Frage, ob auch im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden

muss, vom jeweiligen Infektionsgeschehen ab. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder spezifischemsonderpädagogischem Förderbedarf bestehen ggf. besondere Regelungen.

Drei-Stufen-Plan

Sollte sich das dynamische Infektionsgeschehen nachteilig

entwickeln, wurde von den zuständigen staatlichen Ministerien

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) für den

Schulbetrieb ein Drei-Stufen-Plan entwickelt. Dieser orientiert sich

an den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen

Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt. In der Stadt Augsburg liegt

dieser Wert derzeit bei 27,9 Neuinfektionen pro 100.000

Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand:

07.09.2020). Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei

bestmöglichem Infektionsschutz für alle Beteiligten möglichst viel

Präsenzunterricht erhalten.

Der Plan unterscheidet folgende Szenarien, die sich unterschiedlich

auf die Maskenpflicht und die Gestaltung des Unterrichts

auswirken:

Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 pro 100.000 Einwohner

(Maßstab Kreis):

Hier findet Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-

Hygieneplans statt. Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung gilt auf dem gesamten Schulgelände. Im

Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler die Maske am Sitzplatz abnehmen.

Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50 pro 100.000

Einwohner (Maßstab Kreis):

Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab

Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung

auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während des Unterrichts

verpflichtet, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht

gewährleistet werden kann.

An den Grundschulen und Grundschulstufen der Förderzentren

muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen werden,

darauf weisen Fachleute ausdrücklich hin.

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner

(Maßstab Kreis):

Ab Stufe 3 wird wieder ein Mindestabstand von 1,5 Metern im

Klassenzimmer eingeführt. Dies bedeutet, dass die Klassen in aller

Regel geteilt und die beiden Gruppen zeitlich befristet im

wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und

Distanzunterricht unterrichtet werden – es sei denn, die baulichen

Gegebenheiten vor Ort lassen die Einhaltung des Mindestabstands

auch bei voller Klassenstärke zu. Darüber hinaus ist das Tragen

einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im

Klassenzimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen

– einschließlich der Grundschulen und Grundschulstufen der

Förderzentren – verpflichtend.

Orientierungshilfe für das Gesundheitsamt

Die einzelnen Stufen bzw. das Erreichen oder Überschreiten der

genannten Schwellenwerte lösen nicht automatisch die

aufgezeigten Veränderungen im Unterrichtsbetrieb aus, sondern sind als Orientierungshilfe für das Gesundheitsamt gedacht, das

über die jeweiligen Stufen und Maßnahmen in Abstimmung mit der

staatlichen Schulaufsicht zu entscheiden hat. Eine enge

Abstimmung zwischen den staatlichen Schulaufsichtsbehörden,

dem städtischen Gesundheitsamt und dem Referat für Bildung und

Migration ist über einen regelmäßigen Austausch gewährleistet.

Individuelles Hygienekonzept an jeder Schule

Auf der Basis des aktuellen Rahmen-Hygieneplans der vom

Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus in

Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für

Gesundheit und Pflege entwickelt wurde, hat jede Schule ein

individuelles Hygienekonzept erarbeitet, um einen möglichst

sicheren Unterrichtsbetrieb durchführen zu können. Hierin spielen

etwa Laufwege, feste Gruppen, gestaffelte Unterrichts- und

Pausenzeiten und das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume

eine entscheidende Rolle. Von Seiten der Stadt Augsburg wurde

die Schulhausreinigung der 70 zu betreuenden öffentlichen Schulen

entsprechend der Vorgaben des Rahmenhygieneplans bereits im

April angepasst.

Gestaffelte Zeiten für den Unterrichtsbeginn

Die Stadt Augsburg hat die Möglichkeit eines gestaffelten

Unterrichtsbeginns primär an verkehrstechnisch neuralgisch zu

erreichenden Schulstandorten zuletzt in der vergangenen Woche

mit den zuständigen Schulaufsichtsbehörden besprochen. So

planen etwa die staatliche FOS/BOS und das Berufsschulzentrum

am Alten Postweg jeweils einen gestaffelten Unterrichtsbeginn, um

das zeitgleiche Schüleraufkommen in der Straßenbahnlinie 3 zu

entzerren. An den sprengelgebundenen Grund-, Mittel- und

Förderschulen sind derartige Maßnahmen nicht angezeigt, weil die Schülerinnen und Schüler für ihren Schulweg überwiegend keinen

öffentlichen Nahverkehr brauchen. Zudem ist eine Staffelung des

Unterrichtsbeginns für die einzelnen Schulen oft

schulorganisatorisch hinsichtlich Stundenplanung und

Personaleinsatz schwer zu bewerkstelligen. Letztendlich handelt es

sich hierbei immer um eine individuelle Entscheidung der jeweiligen

Schule in Abstimmung mit den zuständigen staatlichen

Schulaufsichtsbehörden.

Zusätzliche Verkehrsleistungen für den Schülerverkehr

Hinsichtlich der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs wurde

vergangene Woche kurzfristig ein neues Förderprogramm des

Freistaats Bayern bekanntgegeben, um Maßnahmen zur befristeten

Erhöhung der Beförderungskapazitäten im Schülerverkehr zu

finanzieren („Vorübergehende Erhöhung der

Beförderungskapazitäten im Schülerverkehr aufgrund der COVID-

19-Pandemie“ vom 02.09.2020).

Danach gewährt der Freistaat Bayern zur Verbesserung des

Infektionsschutzes im Schülerverkehr Zuwendungen zur Förderung

von zusätzlichen Verkehrsleistungen im ÖPNV, wenn auf den

betreffenden Linien mindestens 60 Prozent Schülerinnen und

Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen befördert

werden. Hierbei handelt es sich um eine Projektförderung in Höhe

von bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die

Stadtwerke Augsburg bzw. der AVV Augsburg prüfen derzeit, ob im

Stadtgebiet entsprechend geförderte Verstärkerfahrten angeboten

werden können.

Aktuelle Informationen im Internet

Aktuelle Informationen zum Coronavirus können auf der Homepage

der Stadt Augsburg (https://www.augsburg.de/umweltsoziales/gesundheit/coronavirus) abgerufen werden. Spezielle

Informationen zu Schulen und Kitas können dort unter der Rubrik

„Infos für Eltern“ abgefragt werden. Hier sind auch Verlinkungen zu

den Informationsseiten der zuständigen Staatlichen Ministerien zu

finden (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus:

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zumunterrichtsbetrieb-

an-bayerns-schulen.html; Bayerisches

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales:

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php).