Schulwegüberwachung nach den Frühjahrsferien

Augsburg / Lkr. Augsburg / Lkr. Aichach-Friedberg – In der zurückliegenden Woche führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Aichach, Bobingen, Gersthofen und Schwabmünchen an zahlreichen Schulen schwerpunktmäßige Schulwegüberwachungen im Stadtgebiet Augsburg, dem Lkr. Augsburg sowie dem Lkr. Aichach-Friedberg durch.

Der Fokus lag auf dem Fehlverhalten von Kraftfahrzeugführerinnen und Kraftfahrzeugführern im öffentlichen Straßenverkehr in unmittelbarer Nähe der Bildungseinrichtungen.

Hierbei legten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit, der korrekten Sicherung von Kindern in Fahrzeugen (Gurt, Kindersitz) sowie der Beachtung von Park- bzw. Halteverboten.

Erfreulicherweise hielt sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die geltenden Bestimmungen.

Trotzdem mussten im Zuge der Kontrollen, an denen fast 50 Einsatzkräfte beteiligt waren, insgesamt 16 Bußgeldanzeigen erstattet und 106 Verwarnungen ausgesprochen werden. Am häufigsten wurden hierbei Geschwindigkeitsverstöße (42 insgesamt, davon 12 Bußgeldanzeigen und 30 Verwarnungen) sowie Verstöße gegen Halte- bzw. Parkverbote (41 insgesamt) festgestellt. In vier Fällen beanstandeten die Beamtinnen bzw. Beamten die fehlende Sicherung von Kindern, was jeweils ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich zog.

Für Erstaunen sorgte die Geschwindigkeitskontrolle einer Streife der Polizeiinspektion Aichach im östlichen Lkr. Aichach-Friedberg, die einen mit mehreren Kindern besetzten Schulbus überprüfte, während dieser die erlaubte Geschwindigkeit um fast 15 km/h überschritt. Für den Fahrer des Schulbusses hatte dies ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister zur Folge.

