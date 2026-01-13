Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schulze weist Vorstoß zur Zusammenlegung von Bundesländern zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der designierte Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hat den jüngsten Vorstoß seines bayrischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) zur Zusammenlegung von kleineren Bundesländern zurückgewiesen.

Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Was definitiv nicht kommen wird, ist, dass wir unsere Heimat hier in irgendeiner Form diskutieren”, sagte er dem TV-Sender “Welt” am Dienstag. “Sachsen-Anhalt ist unsere Heimat und die wird es auch immer bleiben. Und deswegen ist es eine interessante Anekdote, die da aus Bayern kommt. Es ist aber nicht weiter auch diskussionswürdig, glaube ich.”

Denkbar sei allerdings die Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen, etwa zwischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Er unterhalte sich mit seinen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU) und Mario Vogt (CDU) gerade darüber, “wo wir vielleicht gewisse Dinge zusammenlegen können”, so Schulze.

“Ich bin aktuell als Wirtschaftsminister auch zuständig für Bergbau. Wir haben ein Bergamt in Sachsen-Anhalt, gleichermaßen haben wir das in Thüringen und auch in Sachsen. Vielleicht kann man über diese Themen reden, dass man dort Dinge zusammenlegen kann, gemeinsam machen kann.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel