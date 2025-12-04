Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
7.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Schulze will mit KI und Handyüberwachung Terroranschläge verhindern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der CDU-Spitzenkandidat und amtierende Wirtschafts- sowie Tourismusminister Sachsen Anhalts, Sven Schulze, will mittels KI, sowie Video- und Handyüberwachung Terroranschläge verhindern.

Schulze Will Mit Ki Und Handyüberwachung Terroranschläge Verhindern
Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“KI bietet uns neue Möglichkeiten im Bereich Datengewinnung und Videoüberwachung”, sagte Schulze Ippen-Media. “Es geht um moderne Technik, um Ausweitung von Video- und Handyüberwachung, die wir uns ansehen. Die Hoffnung: Auch mit KI werden wir Anschläge künftig eher verhindern.” Über Details zur Ausführung befinde er sich gerade in Gesprächen mit der Innenministerin Sachsen-Anhalts.

“Wir sitzen zu diesem Interview hier in Magdeburg, wo vor einem Jahr der schreckliche Anschlag auf den Weihnachtsmarkt erfolgte”, so Schulze. “KI soll uns künftig genau da helfen und herausfinden, ob jemand kein normaler Besucher ist, sondern einen Ort vorab oft ausspäht.” Denkbar seien etwa Analysen der künstlichen Intelligenz von Bewegungsmustern.

Schulze will bei der Landtagswahl im September 2026 die Nachfolge von Reiner Haseloff (CDU) antreten und neuer Ministerpräsident Sachsen-Anhalts werden. In Umfragen liegt die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ullrich Siegmund vorn.

Er stehe für den “Generationen- und Themenwechsel” der CDU im Land, sagte Schulze. “Wir als CDU hinterfragen uns immer kritisch. Und es gibt Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, aber irgendwann reformiert gehören. Etwa im Bereich innerer Sicherheit, da müssen wir auf technische Neuerungen reagieren.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel