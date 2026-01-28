Schulze zum neuen Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts gewählt

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat Sven Schulze (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
