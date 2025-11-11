Schuss mit Reizgaswaffe vor Nürnberger Club: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung im Marientorgraben

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor einem Club im Nürnberger Stadtteil Gleißbühl zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein 22-Jähriger schoss einem 21-Jährigen mit einer PTB-Pistole ins Gesicht während eines Streits.

Auseinandersetzung eskaliert vor Club

Gegen 02:10 Uhr gerieten die beiden jungen Männer vor dem Club im Marientorgraben aneinander. Der 21-Jährige, afghanischer Herkunft, versuchte laut polizeilicher Aussage, seinen Kontrahenten, einen 22-jährigen Kosovaren, zu schlagen. Der 22-Jährige reagierte darauf, indem er eine PTB-Waffe zog und seinem Gegenüber ins Gesicht schoss. Anschließend flüchtete der Schütze in unbekannte Richtung.

Reizgas verletzt umstehende Personen

Die eingesetzte PTB-Waffe enthielt eine Reizgaskartusche, die bei Abgabe des Schusses freigesetzt wurde. Vier umstehende Personen erlitten dadurch Augenreizungen und mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Polizei sucht Zeugen

Der verletzte 21-Jährige wurde mit blutenden Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieb er von schwereren Verletzungen verschont und konnte noch in derselben Nacht entlassen werden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich zahlreiche Personen vor dem Club. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen und wird von den Behörden verhört.