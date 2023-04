Schusswaffe? | Körperverletzung löst Polizeigroßeinsatz in Zusmarshausen-Wörleschwang aus

Am Freitag gegen 15 Uhr kam es in einer Arbeiterunterkunft auf einem Firmengelände in Wörleschwang zu einer Körperverletzung. Ein 33-Jähriger Rumäne schlug einem 42-jährigen Rumänen gegen den Kopf, worauf dieser stürzte.

Gegen 19.10 Uhr rief der Geschädigte dann bei der integrierten Leitstelle an und verlangte nach ärztlicher Hilfe und der Polizei. Warum er solange wartete, konnte nicht geklärt werden. Bei dieser Meldung war nicht klar, dass die Körperverletzung bereits mehrere Stunden zurück lag. Außerdem war die Rede von einer Schusswaffe.

Daraufhin fuhren ca. 15 Streifenwagen und ein größeres Aufgebot von Rettungskräften zum Einsatzort. Die Unterkunft wurde umstellt und ein Sondereinsatzkomando aus München wurde angefordert.

Während des Einsatzes konnten sowohl der Geschädigte als auch der Beschuldigte außerhalb vom Gebäude angetroffen werden. Sie waren beide alkoholisiert. Da nicht

bekannt war, ob noch eine weitere Person im Zimmer ist und Zugriff auf die Waffe hat, wurde das Zimmer durch die Sonderkräfte betreten und durchsucht. Hierbei konnte eine erlaubnisfreie Langwaffe (Luftgewehr) sichergestellt werden.

Über eine hinzugerufene Dolmetscherin konnte schließlich geklärt werden, dass die Waffe nie im Zusammenhang mit der Körperverletzung stand. Der Beschuldigte war lediglich in dessen Besitz.

Nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort konnte der Geschädigte auch wieder entlassen werden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

