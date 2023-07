Schutzengel fliegt mit | 17-Jähriger wird bei Unfall in Schwabmünchen über Auto geschleudert

Freitagabend gegen 22:55 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw die Hochfeldstraße in Schwabmünchen stadtauswärts und bog an der Einmündung zur Thurn-und-Taxis-Straße nach links in diese ab.

Hierbei übersah er einen 17-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad, der die Hochfeldstrafle stadteinwärts befuhr. Der 17-Jährige prallte gegen die Pkw-Front und wurde durch die Wucht über den Wagen des 63-Jährigen geschleudert. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.werden. Der Pkw Lenker blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 13000,- EUR. Die FFW

Schwabmünchen musste für die Dauer der Unfallaufnahme, von ca. einer dreiviertel

Stunde, die Unfallstelle ausleuchten.

