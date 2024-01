Schutzengel wachen über Autofahrer auf Bundesstraße B300 bei Waidhofen

Wahnsinnig viele Schutzengel hatte am frühen Freitagmorgen (05.01.2023) ein Fahrzeuglenker auf der B300 bei Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort befuhr ein BMW die B300 in Fahrtrichtung Reichertshofen, als es zu einem Schaden an einem der Reifen kam.

Der Wagen geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Wie durch ein Wunder konnte der Wagenlenker eine Frontalkollision im letzten Augenblick verhindern. Sein Fahrzeug streifte jedoch einen ihm entgegenkommenden Skoda. Dieses befuhr die B300 in Fahrtrichtung Augsburg.

Beide Fahrer konnten die Unfallfahrzeuge aus eigeneren Kraft verlassen. Der alarmierte Rettungsdienst sichtete die Unfallbeteiligten. Sowohl der 37-jährige Unfallverursacher, wie auch der 23-jährige Unfallgegner blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf über 30.000 Euro.

Die alarmierte Feuerwehr leitete verkehrslenkende Maßnahmen ein und leuchtete die Unfallstelle zur Unfallaufnahme der Polizei aus. Durch den einsetzenden morgendlichen Berufsverkehr kam es zeitweise zu kurzzeitigen Behinderungen auf der Bundesstraße. Zum genaueren Unfallhergang hat die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.