Schwaben Augsburg errichtet Basketballfeld an der Sportanlage Süd

Der alte Freiplatz im südlichen Teil der Sportanlage Süd bekommt ein neues Gesicht.

Die Basketball-Abteilung des TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. hat aufgrund der vielen Einschränkungen während der Corona-Pandemie die Vorteile von Freisportanlagen zu schätzen gelernt und sich mit dem Projekt „Sportplatzsanierung Streetball“ in Zusammenarbeit mit der Sportverwaltung der Stadt Augsburg dafür stark gemacht, den alten Tennisplatz zu einem sanierten Streetballplatz umzuwandeln.

Da noch Mittel für Umzäunung und Korbanlagen fehlen, unterstützt die Wohnbaugruppe, Stadtwerke und Stadtsparkasse Augsburg das Vorhaben. Über ihren Verein will die Basketball-Abteilung des TSV Schwaben Augsburg den Platz pachten.

„Ein tolles Vorhaben, das künftig vermehrt auch Platz für vereinsübergreifende Veranstaltungen bieten kann, wie zum Beispiel die diesjährige Augsburger Summer League des TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. Herzlichen Dank an die Basketballerinnen und Basketballer für ihr Engagement vor Ort“, so Sportreferent Jürgen K. Enninger.

Trotz des Corona bedingt schwierigen zurückliegenden Jahres verzeichnet die Basketball-Abteilung des TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. unter allen Basketballvereinen in ganz Deutschland mit 38,5 Prozent den größten prozentualen Mitgliederzuwachs unter den TOP 100 des Deutschen Basketball Bundes.