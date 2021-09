Schwaben-Derby in der Regionalliga – Illertissen empfängt den FC Augsburg II

Mit dem Bundesliganachwuchs des FC Augsburg empfängt der FV Illertissen heute (19.00) einen Tabellennachbarn.

Die Augsburger belegen mit 18 Punkten (1 Spiel weniger )Platz 9 in der Tabelle, direkt hinter den Illertissern, die einen Zähler mehr haben. Doch bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, dass die Vorbedingungen für dieses Spiel völlig unterschiedlich sind. Hier die Einheimischen mit einem Kader bei dem die allermeisten einem Beruf, Studium oder einer Ausbildung nachgehen, da Jungprofis mit Ambitionen und Hoffnungen auf die große Karriere. Da sind die Illertisser froh, dass sie, bedingt durch den Ausfall des Spieles in Rosenheim, endlich einmal keine englische Woche verkraften mussten, regenerieren konnten.

Die Augsburger dagegen waren vergangenes Wochenende Gast in Nürnberg bei der zweiten Mannschaft des Club, kehrten mit einem klaren 3:0 Sieg heim. Dies, obwohl sie schon am Dienstag zuvor gegen Wacker Burghausen einen starken Gegner hatten. Auch der wurde mit 3:1 geschlagen. Insgesamt ist der FC Augsburg II seit 5 Spielen ungeschlagen, hat sich ganz offensichtlich gefestigt. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn 12 Spieler hatten den Verein in der Wechselperiode verlassen, 4 kamen extern neu dazu, 10 Spieler intern von den eigenen Bundesliga A-Junioren. Trainer Josef Steinberger hatte also in der Vorbereitung viel zu tun und neu aufzubauen, was ihm offensichtlich gelang.

Den Illertissern ist somit bewusst, dass ein Gegner mit ambitionierten, jungen, gut ausgebildeten Akteuren auf sie wartet, gegen den man erst einmal bestehen muß. Andererseits sind Trainer Marco Konrad und seine Mannschaft selbstbewusst genug, um einen Erfolg anzustreben. Die Leistungen im bisherigen Saisonverlauf geben Anlass dazu, es gab viele positive Ansätze. Die waren durchaus auch bei einigen Heimspielen zu erkennen, auch wenn die Ergebnisse das nicht immer bestätigten. Den bisherigen zwei Heimsiegen soll baldmöglichst, am besten heute, gegen Augsburg, ein dritter folgen.

„Unsere Motivation beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Verbesserung einer Statistik, sondern wir wollen möglichst bald möglichst viele Punkte sammeln“, blickt Trainer Marco Konrad voraus.