Schwabens Regierungspräsidentin händigt Ehrenzeichen für besondere Verdienste an verdiente Feuerwehrleute aus

Am 13. November 2023 händigte Schwabens Regierungspräsidentin Barbara Schretter im Rokokosaal in Augsburg das Steckkreuz an fünf Ehrengäste aus. Das Steckkreuz ist ein Feuerwehr-Ehrenzeichen, das für besondere Verdienste um das Feuerwesen verliehen wird.

Regierungspräsidentin Schretter brachte ihren Dank und ihre Anerkennung deutlich zum Ausdruck: „Sie haben sich mit Ausdauer und Leidenschaft in außergewöhnlicher Weise für das Feuerwehrwesen eingesetzt. Dafür gilt Ihnen mein besonderer Dank.“

Der Regierungspräsidentin war es eine sichtliche Freude, das vom Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen verliehene Steckkreuz an Frau Anna Elisabeth Lang, Herrn Martin Hirschinger, Herrn Paul Sporrädle, Herrn Peter Walter und Herrn Alfred Zinsmeister zu verleihen.

Zwei weitere Geehrte, Frau Edith Petrik und Herr Raphael Niggl, erhielten das Ehrenzeichen

bereits bei der Landestagung des Landesfeuerwehrverbands Bayern in Memmingen durch

Herrn Innenminister Joachim Herrmann.

Anna Elisabeth Lang trat bereits mit 17 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Streitheim

bei. Später wechselte sie zur Feuerwehr Horgauergreut und gründete dort eine Damengruppe. Mit ihrem unermüdlichen Bestreben, Frauen für die Feuerwehr zu begeistern,

sie zu unterstützen und zu bestärken ging sie als Paradebeispiel voran. Im Jahre 2000 wurde

sie zudem Frauenbeauftragte für den Landkreis Augsburg und zwei Jahre darauf Bezirksfrauenbeauftragte für Schwaben. Sie arbeitete bei diversen Kampagnen für die

Gewinnung von Feuerwehrfrauen erfolgreich auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene

federführend mit und agierte stets als Ansprechpartnerin und Vertrauensperson.

Martin Hirschinger trat bereits mit 14 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn

bei. Den Elan und die Einsatzbereitschaft, die er bereits in jungen Jahren an den Tag legte,

behielt er sich in den darauffolgenden Jahrzehnten seines Werdegangs bei der Feuerwehr

stets bei. Über die Jahre hinweg nahm er verschiedenste Führungspositionen ein und führte

diese mit Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus. Sein besonderes

Engagement zeigt er schon seit über 40 Jahren in seiner Beteiligung am Katastrophen- und

Brandschutz des Landkreises. Er wirkte im Katastrophenschutz-Zug mit und brachte sich als

„Kreisausbilder Atemschutz“ in bemerkenswertem Maße für alle Feuerwehren des

Landkreises Augsburg ein. Seit der Aufnahme seiner Atemschutzlehrtätigkeit wurden von ihm

ca. 10.800 Plätze für die jährliche Belastungsübung in der Atemschutzstrecke an die

Landkreisfeuerwehren vergeben. Doch seine Einsatzbereitschaft zeigt sich nicht allein in

seiner Ausbildertätigkeit. 20 Jahre seiner Dienstzeit leistete er als Mitglied der

Kreisbrandinspektion seinen Beitrag – zunächst als Schiedsrichter für Leistungsprüfungen

und kurz darauf als Fach-Kreisbrandmeister für Atemschutz.

Paul Sporrädle unterstützt seit 1999 die Kreisbrandinspektion Lindau (Bodensee)

tatkräftig und mit Leidenschaft. Im Verlauf der Jahre war er in unterschiedlichster Art und

Weise eingesetzt und jedes Amt füllte er mit Stolz und Einsatzbereitschaft aus. Zu Beginn

seiner Zeit in der Inspektion übernahm er die Aufgaben des „Kreisbrandmeisters Ausbildung“

und des Kreisjugendwarts. Nach erfolgreichem Engagement für die Nachwuchskräfte war er

für die darauffolgenden 15 Jahre als Bereichs-Kreisbrandmeister für einen Teil der Aufsicht

und Verantwortung für neun Feuerwehren im westlichen Landkreis zuständig. Als er Mitte

2019 zum Kreisbrandinspektor und im Zuge dessen auch zum stellvertretenden

Kreisbrandrat ernannt wurde, nahm er sich seiner früheren Tätigkeit als Kreisjugendwart bis

2022 nochmals an. Zu dieser Zeit setzte er sich in erheblichem Maße für die überörtliche

Ausbildung bei den 27 Landkreisfeuerwehren ein. Und auch auf seinem Posten als örtlicher

Einsatzleiter des Landkreises erfüllt er seit 1997 vorbildlich und unermüdlich seinen Dienst.

Sein ständiger Einsatz für die Zusammenarbeit der Feuerwehren zeigt sich nicht zuletzt in

der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Ölwehr Bodensee.

Peter Walter trat 1975 in die Feuerwehr Senden ein, hatte die verschiedensten Ämter

inne und nahm die mit diesen Posten verbundenen Aufgaben und Herausforderungen mit

Hingabe und Einsatzbereitschaft wahr. In seinem Werdegang bei der Feuerwehr stieg er vom

Jahre 1986 bis zum Jahre 2002 vom Löschmeister zum Brandmeister auf. Zeitgleich

übernahm er das Ehrenamt des Jugendwartes von 1986 bis 2006. In dieser Zeit war er für

die Jugendarbeit und die Nachwuchsgewinnung verantwortlich. 20 Jahre lang trug er einen

entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung des Einsatzpersonals bei den Feuerwehren der

Stadt Senden bei. Nach sechsjähriger Tätigkeit als Stellvertreter wurde er im Jahre 2012

schließlich zum Kommandanten ernannt. Auch als Lehrgangsleiter für Landkreislehrgänge

bringt er sich ein. Von 2011 bis 2018 bekleidete er das Amt des Kreisbrandmeisters für den

Landkreis Neu-Ulm, welches 2018 vom Amt des Kreisbrandinspektors abgelöst wurde.

Alfred Zinsmeister trat im Alter von 16 Jahren der Jugendfeuerwehr Dinkelscherben bei

und blieb seiner Leidenschaft bis zum heutigen Tage treu. Im Jahre 1981 verpflichtete er sich

als Maschinist für den Katastrophenschutzzug „2. Löschzug Rettung“ des Landkreises

Augsburg für 10 Jahre. 1992 wechselte er aus familiären Gründen zur Feuerwehr Wollbach

und wurde dort zum Kommandanten gewählt. In seiner Amtszeit engagierte er sich in

besonderem Maße, indem er u.a. an der Neugestaltung des Feuerwehrhauses in Wollbach

entscheidend mitwirkte. Seit 2012 bringt er sich zudem erfolgreich als Örtlicher Einsatzleiter

und als Schriftführer für den Landesfeuerwehrverband ein. Im Jahre 2010 wurde er zum

Kreisbrandrat des Landkreises Augsburg gewählt. Seine Amtszeit war geprägt von

befürwortenden Stellungnahmen, welche positive Förderbescheide für

Feuerwehrgerätehäuser, Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung ermöglichten. Zudem

ermöglichte er die für alle einheitliche Nutzung des zusätzlichen Alarmierungs- und

Informationssystems „Alamos“, das mittlerweile in mehr als 100 Feuerwehren erfolgreich

etabliert ist