Schwabmünchen/Augsburg | Mann versucht Frau in deren Wohnung zu vergewaltigen – Bewährungsstrafe

Im März letzten Jahres hatte ein heute 36-jähriger Mann versucht eine Frau in deren Wohnung in Schwabmünchen zu vergewaltigen. Nun musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht dafür verantworten.

Ein heute 36-jähriger Mann, kannte eine Frau von gelegentlichen Besuchen in einem Dönerimbiss. Der iranische Staatsbürger statte dieser Frau im März 2019 in deren Wohnung in Schwabmünchen einen Besuch ab. Kurz nachdem er die Wohnung betreten hatte, zog sich der Mann Hose und Unterhose aus, drückte die Frau auf das Bett und entblößte ihre Brüste. Obwohl sie wiederholt äußerte, dass sie das nicht wolle, zog ihr der Mann gewaltsam Hose und Unterhose nach unten und versuchte vaginal mit dem Penis einzudringen. Dies gelang ihm aufgrund der Abwehr der Geschädigten nicht. Allerdings führte er einen Finger vaginal ein. Nachdem es ihm auch in der Folge nicht gelang, mit dem erigierten Penis vaginal in Frau einzudringen, ließ der Täter schließlich von ihr ab, wusch sich die Hände und verließ die Wohnung.

Für dieses Vorgehen musste sich der Mann nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Dem Angeklagten wurde Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zur Last gelegt. Nach einer Verfahrensabsprache, die dadurch ermöglicht wurde, dass der Angeklagte an die Geschädigte bereits ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000,- EUR nebst Ersatz von Rechtsanwaltskosten in Höhe von 500,- EUR bezahlt hatte, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahren und 8 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung verurteilt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.