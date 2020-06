Schwabmünchen | Mann wir von betrunkenem Schläger verletzt

Am Montag, 08.06.2020, um 10:15 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann Opfer eines unbekannten Schlägers. Der Geschädigte hielt sich an einer Parkbank neben eines Lebensmittelmarktes in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen auf, als er von einem unbekannten Mann in Englisch angesprochen wurde.

Als der 40-jährige entgegnete, dass er ihn nicht verstehen würde, schlug ihm der Unbekannte unverhofft mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger soll etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Der Geschädigte vermutete, dass der Mann der betrunken wirkte, osteuropäischer Herkunft war. Bei Eintreffen der Funkstreife hatte sich der Unbekannte bereits entfernt.

Das Opfer wies eine blutende Wunde im Gesicht auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Tel.Nr. 08232/9606-0

