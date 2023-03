Schwabmünchen | Mit Haftbefehlen gesucht

Am Samstag, 04.03.23, fiel gegen 18:30 Uhr ein stark schwankendes Pärchen am Bahnhof auf, so dass befürchtet wurde, dass dieses in das Gleisbett stürzen könnte. Die verständigte Polizeistreife kontrollierte die beiden und stellte dabei fest, dass gegen den 39jährigen drei Haftbefehle bestanden.

Dieser wurde daher zur Verbüßung einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verhaftet und in den Polizeiarrest verbracht.

Das starke Schwanken des Pärchens könnte neben der festgestellten Alkoholisierung

auch auf den Konsum von weiteren Rauschmitteln zurückzuführen sein. Bei der

42jährigen Frau war nämlich der Rest eines verdächtigen Pulvers aufgefunden

worden, dessen Untersuchung allerdings noch aussteht. Gegebenenfalls wird sie

wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt werden.

