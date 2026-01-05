Schwaches Schlussviertel kostet den Sieg | BG Leitershofen/Stadtbergen verliert knapp gegen den FC Bayern

Die BG Leitershofen/Stadtbergen ist mit einer Enttäuschung ins neue Jahr gestartet. Im Heimspiel der BARMER 2. Basketball Bundesliga unterlagen die Kangaroos vor über 1.100 Zuschauern dem FC Bayern München Basketball II knapp mit 65:67. Nach der dritten Niederlage in Serie rutschte die Mannschaft damit aus den Playoff-Rängen und verpasste es erneut, eine gute Ausgangsposition in den Schlussminuten zu nutzen.

Starker Mittelabschnitt – aber Bayern bleibt in Schlagdistanz

Die Gäste aus München traten in Bestbesetzung an und präsentierten sich von Beginn an reboundstark. Leitershofen fand erst nach einer Auszeit besser ins Spiel und arbeitete sich angeführt von Neuzugang Emmanuel Ansah bis zur Pause wieder auf einen Punkt heran. Im dritten Viertel folgte die beste Phase der Hausherren: Mit intensiver Verteidigung und großem Einsatz erspielten sich die Kangaroos eine 56:49-Führung und brachten die Halle zum Beben.

Offensivflaute im Schlussviertel dreht das Spiel

Doch wie schon in den Vorwochen erwies sich das letzte Viertel als entscheidend. Über mehr als sechs Minuten gelang den Stadtbergern kein Korberfolg, zahlreiche Ballverluste verhinderten die Vorentscheidung. Obwohl die BG die Führung bis in die Schlussphase verteidigte, kippte die Partie in den letzten Sekunden zugunsten der Bayern. Der letzte Dreier der Kangaroos verfehlte knapp – die bittere 65:67-Niederlage war besiegelt.

Positive Ansätze trotz Rückschlag

Trotz des verlorenen Spiels hinterließ Neuzugang Ansah einen überzeugenden Eindruck und übernahm früh Verantwortung. Auch Youngster Dominik Heinrich überzeugte mit Einsatz, Rebounds und Assists, während Clint Hamann unter dem Korb wichtige Beiträge leistete. Defizite blieben jedoch in der Dreierquote und im entscheidenden Spielabschnitt sichtbar.

Blick nach vorn: Zwei Schlüsselspiele stehen an

Am kommenden Wochenende reist die BG zu den Fellbach Flashers, bevor am 17. Januar mit der Orange Academy Ulm ein Topteam nach Stadtbergen kommt. Für die Kangaroos sind beide Partien wegweisend im Kampf um die Playoff-Plätze.