Schwarzfahrer würgt Zugbegleiter im ICE nach Augsburg

Am Dienstagnachmittag (29. August) wurde während der Fahrt des ICE 596 von München nach Augsburg ein Fahrgast ohne gültige Fahrkarte vom Zugbegleiter entdeckt.

Nachdem der Zugbegleiter dem Schwarzfahrer mitgeteilt hatte, dass er den Zug beim nächsten Halt in Augsburg verlassen müsse, griff der 32-jährige Deutsche den Schaffner an und würgte ihn, indem er ihn mit beiden Händen am Hals packte. Eine Beamtin der Bayerischen Polizei, die ebenfalls im Zug war, eilte dem Zugbegleiter zur Hilfe und trennte die beiden. Der DB-Mitarbeiter erlitt durch den Angriff Atemnot und Kratzer am Hals, setzte jedoch seinen Dienst fort.

Die Bundespolizei hat gegen den nicht alkoholisierten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.