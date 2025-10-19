Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
Schwedens Verteidigungsminister sieht Machtverschiebung in Ostsee

Der schwedische Verteidigungsminister Pal Jonson hat Russland beschuldigt, die Ostsee gezielt zum Schauplatz hybrider Angriffe zu machen. “Russlands Aggression gegen die Ukraine und den Westen hat die Region zur Frontlinie hybrider Kriegsführung gemacht”, sagte Jonson dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Was in der Ostsee geschieht, ist Teil von Russlands Krieg.”

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach den Worten von Jonson haben die Russen die Oberhand auf der Ostsee aber verloren. Sie seien nicht mehr in der Lage, sich unbemerkt zu bewegen. “Russlands Handlungsspielraum in der Ostsee ist extrem begrenzt. Im Vergleich zum Kalten Krieg hat sich das Kräfteverhältnis komplett verschoben”, so der Verteidigungsminister. “Die Russen haben Kaliningrad und St. Petersburg – das war es. Schweden und die Nato-Partner haben sowohl bei Präsenz in der Ostsee als auch bei Überwachung die Oberhand.”

