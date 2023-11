Schweinfurt-Spiel abgesagt – EHC Königsbrunn muss an diesem Wochenende „nur“ gegen Pfaffenhofen ran

Am letzten Wochenende hatte der EHC Königsbrunn zwei Schwergewichte der Bayernliga auf dem Programm, nun sollten zwei Partien gegen die beiden Letztplatzierten folgen. Zunächst stand am Freitag ab 20 Uhr das Spiel gegen die „Mighty Dogs“ des ERV Schweinfurt an, doch am Mittwochabend wurde die Begegnung kurzfristig abgesagt. Die Unterfranken hatten nach eigenen Angaben nur noch sieben spielfähige Akteure im Kader. Ein Ausweichtermin steht noch nicht fest. Am Sonntag folgt dann ab 18 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA das Spiel gegen die „Eishogs“ des EC Pfaffenhofen.

Der ECP hat bisher sechs Punkte nach neun Spielen geholt. In Buchloe gewannen die Eishogs mit 3:2 gegen die aktuell starken „Pirates“, gegen Dingolfing siegte Pfaffenhofen mit 4:3 nach Verlängerung. Bei den Eispiraten aus Dorfen erkämpften sich die Eishogs einen weiteren Punkt, verloren dann am Ende aber mit 3:4. Topscorer ist der 24-jährige Tscheche Jan Tlačil, der nach neun Partien schon elf Scorerpunkte verbuchen konnte. Neu im Kader ist der 23-jährige Stürmer Ondřej Vaculík, der ebenfalls tschechischer Staatsbürger ist und vom CE Timmendorfer Strand nach Pfaffenhofen wechselte. Ein weiterer Neuzugang ist Vitus Gleixner, der zuletzt für den EHC Klostersee spielte. Die höchste Niederlage in dieser Saison setzte es zu Hause im zweiten Punktspiel gegen den ESC Kempten, da kamen die Eishogs mit 2:10 unter die Räder. Die anderen Spiele wurden allerdings nicht so deutlich entschieden, Königsbrunn sollte gewarnt sein.

Der EHC Königsbrunn steht aktuell auf dem dritten Tabellenrang, zwei Punkte hinter Peißenberg und sechs Punkte hinter dem Primus aus Erding. Drei Punkte sind das Ziel gegen das Team aus dem Tabellenkeller, EHC-Coach Bobby Linke warnt vor Pfaffenhofen: „Auf dem Papier ist es eines der schwächsten Teams, aber wie wir schon festgestellt haben, ist die Liga ausgeglichener geworden. Pfaffenhofen ist nicht zu unterschätzender Gegner, mit einer jungen Mannschaft haben die auch schon einen Überraschungserfolg erzielen können. Wir sollten die Eishogs nicht unterschätzen, so wie im letzten Jahr zu Saisonbeginn. Da mussten wir zu Hause einem Rückstand hinterherrennen. Wir werden mit vier Reihen beginnen und versuchen, mit viel Tempo zu agieren. Da gilt es konzentriert zu bleiben und die Jobs zu erledigen. Im Tor werden bei uns am Wochenende David Blaschta und Timo Weiß stehen, der leicht verletzte Stefan Vajs bekommt erstmal eine Pause. Auch einige Spieler aus der Augsburger DNL-Mannschaft werden bei uns zum Einsatz kommen und angeschlagene Spieler ersetzen. Drei Punkte sind aber Pflicht, wenn wir im Rennen um die ersten vier Plätze dabei sein wollen.“