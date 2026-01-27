Schweitzer: Bund sollte US-Software Palantir nicht einsetzen

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) aufgefordert, im Bund nicht die umstrittene US-Software Palantir zum Einsatz kommen zu lassen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich bin sehr dafür, dass wir an dieser Stelle die deutsche Souveränität in den Vordergrund stellen. Auch die Datensouveränität”, sagte Schweitzer der “Rheinischen Post” (Dienstag). “Wir haben Palantir bewusst nicht eingesetzt. Das hat unsere Handlungsfähigkeit in keiner Weise eingeschränkt”, sagte Schweitzer über sein Bundesland.

“Deswegen kann unser Modell eines für andere Bundesländer sein”, so der SPD-Politiker mit Blick auf Länder, die bereits Palantir nutzen, etwa für Polizeidaten. “Palantir sollte auf keinen Fall auf Bundesebene zum Einsatz kommen”, mahnte Schweitzer. Zuletzt hatte Dobrindt eine Entscheidung darüber noch offengelassen.