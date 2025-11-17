Newsletter
Montag, November 17, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schweitzer kritisiert Rentendebatte

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat vor den Folgen des Streits in der Union um das Rentenpaket für das Vertrauen in der Bevölkerung gewarnt. “Diese Rentendebatte schafft Verunsicherung. Das ist Gift in dieser Zeit”, sagte Schweitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). “Menschen, die Rente beziehen, haben sich diese Ansprüche durch ihre Arbeit erworben. Das ist nicht irgendein Charity-Projekt.”

Schweitzer Kritisiert Rentendebatte
Alexander Schweitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für sehr viele der gut 21 Millionen Altersrentner sei die gesetzliche Rente das einzige Einkommen, fügte der SPD-Vizevorsitzende hinzu. “Deswegen stimme ich dem Kanzler zu, wenn er sagt, es dürfe beim Rentenniveau keinen Unterbietungswettkampf in der Union geben. Und ich füge hinzu, die Union muss sich daran halten, was sie am Kabinettstisch vereinbart hat.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

