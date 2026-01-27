type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schweitzer sieht “viele Vorbereitungen” für US-Mittelstreckenraketen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) laufen die Vorbereitungen für die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland.

Alexander Schweitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Schweitzer sagte der “Rheinischen Post”: “Es gibt dafür viele Vorbereitungen an den Standorten in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidungen werden aber auf Bundesebene getroffen.”

Der Ministerpräsident ergänzte, die Raketen seien ein wichtiger Beitrag zur Abschreckung feindlicher Aggressionen gegen Nato-Länder. “Es gibt auch in Rheinland-Pfalz Kritik an der Politik von Donald Trump. Aber bei uns wird immer unterschieden zwischen der US-Politik und unseren amerikanischen Freunden vor Ort.”

Auf die Frage, ob er mit dem Abzug von US-Truppen aus Rheinland-Pfalz rechne, antwortete der Ministerpräsident, es habe immer Schwankungen in der Zahl stationierter Soldaten gegeben. “Ich war erst kürzlich in Washington und habe dort mit Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums gesprochen. Sie haben deutlich gemacht, dass die USA die Stationierungsbedingungen ihrer Soldaten bei uns sehr schätzen”, sagte Schweitzer. “Außerdem bauen sie gerade das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten bei uns. Eine Milliardeninvestition.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Schneelage vorübergehend geschlossen

0
Augsburg – Der Zoo Augsburg bleibt am heutigen Tag...

Neueste Artikel