Freitag, Oktober 24, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schweitzer will Zivilschutz in Deutschland neu aufbauen

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) Schweitzer fordert einen Neuaufbau des Zivilschutzes in Deutschland. “Nach der `Zeitenwende` in der Bundeswehr brauchen wir auch eine `Zeitenwende` in der Zivilen Verteidigung”, sagte er dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben).

Schweitzer Will Zivilschutz In Deutschland Neu AufbauenZivilschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Ende des Kalten Krieges habe Deutschland Jahrzehnte von einer “Friedensdividende” profitiert. Maßnahmen des Zivilschutzes seien zurückfahren oder ganz abgebaut worden. “Heute müssen wir wieder umsteuern und die Zivile Verteidigung im engen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu denken”, sagte Schweitzer, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Mainz ist. Den Länderregierungschefs liegt zum Zivilschutz eine Beschlussvorlage aus Rheinland-Pfalz vor.

Es müssten Zuständigkeiten, neue Kooperationen und die Kostenverteilung geklärt werden, um in Friedenszeiten umfassend Vorsorge für äußere Krisen treffen zu können, so Schweitzer. Das betreffe etwa die Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, Warnsysteme, Vorräte an Lebensmitteln, Medikamenten und Ausrüstung. Außerdem gehe es um die Sicherung schutzbedürftiger Infrastruktur und Absicherung von Kommunikationswegen sowie die Abwehr von Cyberangriffen und Sabotage.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

