Schweizer Autofahrer verursacht Unfall mit sechs beschädigten Pkw und Verletzter in Trudering

In Trudering ereignete sich am Samstag, den 27.12.2025, gegen 13:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Schweizer, der mit einem Mercedes stadteinwärts auf der Wasserburger Landstraße unterwegs war, verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Sechs Pkw bei Unfall beschädigt

Durch die Kollision wurden zwei der parkenden Fahrzeuge auf weitere Autos geschoben, sodass insgesamt sechs Pkw beschädigt wurden. Die beschädigten Fahrzeuge umfassen neben dem Mercedes des Unfallverursachers auch zwei Hyundai, einen Audi, einen BMW und einen Opel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Leichtverletzte Beifahrerin und polizeiliche Ermittlungen

Bei dem Unfall wurde die 22-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Riem) nahm den Unfall auf, und der 21-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen durch.

Zwischen Freitag, dem 19.12.2025, und Donnerstag, dem 25.12.2025, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Neuhausen-Nymphenburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten das Haus. Entwendet wurden mehrere Armbanduhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugin meldet Einbruch

Der Vorfall blieb zunächst unbemerkt, da die Bewohner während der Tatzeit nicht im Haus waren. Eine Zeugin bemerkte jedoch die beschädigte Haustür und alarmierte die Bewohner, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch, und das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und ersucht insbesondere Anwohner, ihre Überwachungskameras auf verdächtige Aktivitäten im angegebenen Zeitraum zu überprüfen.

Auch in Gräfelfing kam es am Donnerstag, den 25.12.2025, zwischen 20:00 und 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Armbanduhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Nachbarn wurden auf den Einbruch aufmerksam und informierten die Polizei und die Hausbewohner. Die Münchner Kriminalpolizei nahm vor Ort Spurensicherungen vor, und das Kommissariat 53 übernahm die Ermittlungen. Anwohner werden gebeten, ihre Überwachungsaufzeichnungen im Tatzeitraum zu prüfen.

In Untergiesing-Harlaching versuchten am Samstag, den 27.12.2025, gegen 07:10 Uhr zwei unbekannte Täter, in einem Lebensmittelgeschäft Bargeld zu erbeuten. Sie forderten von den Angestellten die Herausgabe von Geld, wobei einer der Täter möglicherweise eine Pistole bei sich führte.

Die Mitarbeiter gaben an, kein Geld verfügbar zu haben, woraufhin die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Das Kommissariat 21 führt die Ermittlungen. Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pilgersheimer Straße und des Jakob-Gelb-Platzes werden erbeten.

Ein Verkehrsunfall in Freimann am Samstag, den 27.12.2025, gegen 17:00 Uhr führte zur Verletzung eines Fußgängers. Ein 30-jähriger VW-Fahrer übersah den Fußgänger an der Kreuzung Maria-Probst-Straße bei grüner Ampel. Der 54-jährige bulgarische Staatsbürger, der die Fahrbahn bei rotem Licht überquerte, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Ein lautstarker Polizeieinsatz fand am Abend des 27.12.2025 in Unterhaching statt. Zeugen alarmierten die Polizei wegen eines 59-jährigen Mannes, der in seiner Wohnung randalierte. Bei der Ankunft der Beamten verschloss er die Tür und verhielt sich weiterhin aggressiv. Die Polizei sicherte die Wohnung und nahm den Mann fest, nachdem er die Tür öffnete. Zur eigenen Sicherheit wurde er ins psychiatrische Krankenhaus gebracht, und gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erhoben.