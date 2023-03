Schweizer Geisterfahrer verursacht auf der A96 bei Mindelheim einen Unfall mit einem Verletzten

Freitagnacht kam es auf der A96 Richtung Lindau nach einer „Geisterfahrt“ zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 23:23 Uhr einen Falschfahrer auf der A96 im Bereich zwischen Holzgünz und Mindelheim. Ein 77-jähriger Schweizer befuhr zunächst im Bereich Holzgünz die Richtungsfahrbahn Lindau in Richtung München auf der dortigen Überholspur. Auf Höhe Mindelheim kam es schließlich zum Unfall. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker musste dem Falschfahrer ruckartig ausweichen und prallte dadurch mehrmals gegen die Mittelschutzplanke. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und konnte kurze Zeit später von einem anderen Verkehrsteilnehmer gestoppt werden, als er gerade versuchte auf der Autobahn zu wenden. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Sein Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Auch der Schaden an der Mittelschutzplanke geht in die Tausende. Die BAB Richtung Lindau wurde von der Feuerwehr Mindelheim für eineinhalb Stunden vollgesperrt. Der Führerschein des Schweizers wurde sichergestellt und eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Ihm war offensichtlich nicht bewusst, dass er in falscher Richtung unterwegs gewesen war.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.