Schwenningen statt spielfrei – Augsburger Panther am Sonntag aktiv

Die kommenden beiden Spiele des ERC Ingolstadt können nicht stattfinden und werden verlegt. Grund für die Verlegung ist eine behördlich angeordnete Teamquarantäne nach positiven Corona-Fällen bei den Schanzern. Betroffen sind die beiden für dieses Wochenendes angesetzten Spiele am morgigen Freitag zuhause gegen die Adler Mannheim sowie am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings.

Stattdessen treten nun die eigentlich spielfreien Augsburger Panther am Sonntag, 16. Januar 2022 um 16:30 Uhr bei den Schwenninger Wild Wings an. Darauf einigten sich beide Clubs kurzfristig, die DEL hat zugestimmt. Ursprünglich sollte diese Partie am 18. Februar 2022 in der Helios Arena ausgetragen werden.