Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerdtner fordert “Fahrschule als Unterrichtsfach”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linken-Chefin Ines Schwerdtner kritisiert die hohen Kosten für den Führerschein in Deutschland und fordert als Lösung Fahrausbildung an den Schulen.

Schwerdtner Fordert &Quot;Fahrschule Als Unterrichtsfach&Quot;
Fahrschule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Kostenexplosion beim Führerscheinerwerb ist eine Zumutung für junge Menschen und Familien”, sagte sie der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe). Mit Blick auf Reformpläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Kostensenkung in der Fahrschulausbildung forderte Schwerdtner: “Statt bloßer Symbolpolitik braucht es einen echten Systemwechsel.”

Sie schlug vor: “Der Führerscheinerwerb darf nicht länger ausschließlich privaten Anbietern überlassen werden. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass mindestens die theoretische Fahrausbildung Teil der schulischen Bildung wird – Fahrschule als Unterrichtsfach. Das könnte die Kosten für den Führerschein effektiv reduzieren.” Die Linken-Chefin fügte hinzu: “Ein gerechter Zugang zum Führerschein ist eine Frage der Chancengleichheit.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...

Neueste Artikel