Schwere Aufgabe für Illertissen – FVI muss nach Aubstadt

So richtig auf den Prüfstand kommt der Tabellendritte der Regionalliga Bayern, der FV Illertissen, wenn er am Samstag beim Tabellensiebten TSV Aubstadt antreten muss.

Die Gastgeber könnten darüber hinaus auch ein möglicher Finalgegner des bayerischen Totopokals werden, wenn sie im Halbfinale am 26. März den TSV 1860 München bezwingen könnten. Die Illertisser empfangen an diesem Termin den Drittligisten FC Würzburger Kickers im anderen Halbfinale. Aber das ist alles Zukunftsmusik, denn zunächst gilt es für die Illertisser ihre tolle Serie in der Regionalliga zu festigen oder auszubauen. Seit 8 Spielen ist der FVI ungeschlagen, ging dabei siebenmal als Sieger vom Platz. Das zählt jedoch in Aubstadt nicht mehr, denn die Unterfranken gelten als unbequemer, kampfstarker Gegner. „Da hängen die Trauben sehr hoch“, ist sich Trainer Marco Konrad bewusst. „Das ist qualitativ mit das Beste in der Regionalliga, sie haben sich vor der Saison enorm verstärkt und mit Chris Bieber einen Ex-Profi im Sturm.

Teamgeist, aber auch spielerische Qualitäten zeichnen die Mannschaft aus.“ Er sehe darin aber auch einen Ansporn für seine Mannschaft, so Konrad weiter. Man habe jedes Mal gegen diesen Gegner gut gespielt, aber das Resultat sei nicht entsprechend gewesen. Man müsse dann mal eben schlecht spielen und dafür gewinnen, scherzt der Illertisser Trainer. Er hat auch für dieses Spiel wieder die Qual der Wahl, denn alle Spieler sind fit und es wird wohl den ein oder anderen Härtefall geben. Dafür kann sich der ein oder andere vielleicht Spielpraxis in der zweiten Mannschaft verschaffen, die ja durchaus auch in einer anspruchsvollen Liga spiele.