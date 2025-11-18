Schwere Auswärtsaufgabe für Ratiopharm Ulm in Podgorica

Ratiopharm Ulm reist zum EuroCup-Topteam Buducnost VOLI – personell angeschlagen, aber mit starker Distanzquote im Gepäck.

Am Dienstagabend wartet auf Ratiopharm Ulm der nächste Härtetest im BKT EuroCup. Um 19 Uhr treten die Ulmer bei Buducnost VOLI Podgorica an, MagentaSport überträgt ab 18:50 Uhr live. Nach einem spielfreien Wochenende geht es für das Team von Ty Harrelson direkt weiter – und das mit einer äußerst schwierigen Auswärtsaufgabe.

Die Personalsituation bleibt allerdings angespannt: Hinter den Einsätzen von Nationalspieler Nelson Weidemann, Routinier Tommy Klepeisz und Topscorer Chris Ledlum stehen weiterhin Fragezeichen. Harrelson fordert dennoch vollen Einsatz:

„Podgorica zählt zu den absoluten Topteams des Wettbewerbs. Wir müssen morgen um jeden Ball kämpfen, mit hoher Energie auftreten und das Tempo bestimmen.“

Ulm bleibt von außen brandgefährlich

Trotz aller Sorgen gibt es eine Statistik, die Ulm Mut macht: Kein EuroCup-Team trifft aktuell seine Dreier besser. Starke 39,8 Prozent aller Distanzwürfe finden ihr Ziel – im Schnitt zehn pro Partie.

Neben Weidemann, der beeindruckende 54,2 Prozent seiner Dreier verwandelt, überzeugen auch Tobias Jensen (46,7 Prozent) und Chris Sengfelder (46,2 Prozent) deutlich über dem Ligadurchschnitt. Podgorica liegt mit 37,9 Prozent knapp hinter Ulm auf Rang vier.

Podgorica: Ein Kader für große Ziele

Der Gastgeber zählt in dieser Saison erneut zu den Topfavoriten des EuroCups. In der multinationalen ABA-Liga stehen die Montenegriner nach sieben Spielen mit fünf Siegen an der Spitze ihrer Gruppe. Auch international läuft es ähnlich gut: Ebenfalls fünf Siege aus sieben Partien bedeuten einen geteilten zweiten Platz.

Der Kern des Teams ist eingespielt – Leistungsträger wie Rasheed Sulaimon, Fletcher Magee, Yogi Ferrell und Nikola Tanaskovic sind geblieben. Dazu kamen prominente Verstärkungen: Ex-NBA-Profi Skylar Mays (105 NBA-Spiele) und EuroCup-Routinier Axel Bouteille.