Schwere Kopfverletzung bei Streit während Kirchweih in Seukendorf: Polizei sucht Zeugen

SEUKENDORF. (1010) In der Nacht von Samstag, den 20.09.2025, auf Sonntag, den 21.09.2025, ereignete sich in der Nähe der Kirchweih in Seukendorf, Landkreis Fürth, ein Fall von Körperverletzung durch eine unbekannte Person. Die Kriminalpolizei ersucht Zeugen um Mithilfe.

Vorfall in der Nähe der Feuerwache

Gegen 00:50 Uhr kam es im Bereich der Feuerwache in der Cadolzburger Straße, unweit der Seukendorfer Kirchweih, zu einem verbalen Streit zwischen einem 31-Jährigen und einer größeren Jugendgruppe. Im Anschluss daran, als der 31-Jährige seinen Weg fortsetzen wollte und der Gruppe den Rücken zukehrte, wurde er mutmaßlich von einem oder mehreren Tätern mit einer Glasflasche am Hinterkopf getroffen. Der Angegriffene stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus notwendig machten.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Der Verletzte war nicht in der Lage, eine genaue Beschreibung der Täter zu geben. Die Jugendgruppe bestand aus etwa 15 Personen im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Ermittlungen und Kontaktaufnahme

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

