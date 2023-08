Schwere Unwetter in Süddeutschland: Unwetterfront überflutet Ortschaft

Schwere Gewitter und Hagelunwetter in Süddeutschland. Sogenannte Superzellen brachten am Sonntag heftige Unwetter in Schwaben. Einen regelrechten Hagelsturm gab es in Ebershausen.









Schwere Sturmböen und bis zu 4 cm große Hagelkörner verhagelten das Sommerwetter in dieser Region. Heftige Gewitter und Unwetter fegten auch am späten Sonntagabend über weite Teile Südbayerns hinweg. Südlich von München bildete sich eine Gewitterlinie. Eine gigantische Blitzshow samt heftigen Starkregen zog gegen 22 Uhr über die Gebiete westlich von München hinweg. Betroffen ein breiter Streifen von Holzkirchen bis Weyarn. Es schüttete wie aus Kübeln. Innerhalb kurzer Zeit fielen um die 50 Liter auf dem Quadratmeter um Weyarn. Zu viel für einige Grundstücke in Kleinpienzenau. Bis zu 50 cm hoch stand das Wasser. Die Feuerwehr Weyarn musste mit mehreren Pumpen das Wasser wegpumpen.