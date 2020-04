Zu zwei schweren Verkehrsunfällen kam es gestern und heute in der Region.

Friedberg – Am heutigen Donnerstag (16.04.2020) um 00:07 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die Lechhauser Straße von Augsburg kommend in Richtung Friedberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Linkskurve kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Auto mit einem Baum zusammen, wodurch das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich anschließend im Kreisverkehr überschlug. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in das Uniklinikum Augsburg verbracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 14.000 Euro.